Volboys завоевал серебро любительской баскетбольной лиги

[ Спорт ]

Volboys завоевал серебряные медали первенства молодежной любительской лиги Северо-Запада по баскетболу. «Финал четырех» молодёжной любительской баскетбольной лиги СЗФО прошёл в Санкт-Петербурге с 7 по 9 июня.

В решающий матч, как и год назад, вышли вологодский Volboys и петербургский G-Drive, обыграв в полуфиналах соответственно «Транснефть-Север» из Ухты (94:92) и «Аврору» в петербургском противостоянии (103:76).

В финальном матче G-Drive с первых минут захватил лидерство в игре, в дальнейшем только наращивая его, доведя матч до победы 100:75. Volboys же после итоговой победы год назад, в этом сезоне завоевал серебряные медали турнира.

Ранее Volboys стал чемпионом Северо-Запада среди мужских команд, обыграв в финале ИММИД - 113:79.

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