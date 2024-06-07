Андрей Накрошаев признал проблемы с ливневой канализацией

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев признал, что ливневая канализация города не справляется с потоками воды во время сильного дождя.

«Ливневая сеть не справляется с отведением поступающего объема воды. Мы все это наглядно увидели. Вчерашний день показал нам проблемные зоны, специалисты занимаются очисткой колодцев, коллекторов и каналов», - написал Накрошаев в соцсетях.

По мнению врио мэра Вологды, для решения проблемы необходимо дополнительно установить в городе 30 ливневых колодцев.

Кроме того, городской водоканал приобрел более мощную каналопробивную машину для очистки ливневой канализации.