Вологодские синоптики заявили об улучшении погоды в выходные дни

[ Общество ]

По данным вологодского Гидрометцентра, за минувшую неделю в Вологде выпала почти месячная норма осадков. Сегодня регион пересекает очередной атмосферный фронт, который достигнет пика ближе к вечеру, когда фронт пройдет через центральные районы области.

В субботу на западе и в центральной части региона ожидается улучшение погоды. Атмосферный фронт с дождями и грозами сместится на восток. Воздух прогреется до +25 градусов.

В воскресенье, наоборот, на западе и в центре прогнозируется неустойчивая погода с небольшими дождями, на востоке преимущественно без осадков.

В понедельник температура воздуха повысится до +26 градусов, местами пройдут небольшие дожди, - уточнили в вологодском Гидрометцентре.

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