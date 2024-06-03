Областной суд отменил приговор по делу о взятке главврача онкодиспансера

[ Общество ]

Вологодский областной суд отменил приговор по делу о взятке главврача БУЗ ВО «Вологодский областной онкологический диспансер». На приговор была подана жалоба самого главврача, его адвоката, а также представление прокурора.

«Приговором Вологодского городского суда главврач признан виновным в преступлении, квалифицированном по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему назначено наказание на срок 3 года с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 4 098 120 руб», - напомнили в пресс-службе судов области.

Как ранее сообщал NewsVo, следствие обвиняло главврача в том, что за деньги он лично создавал преимущества для организаций во время аукционов на выполнение различных работ и оказание услуг. В итоге с организациями заключались многомилионные контракты. В частности, за поставку УЗИ-аппарата в конце декабря 2022 года в одном из ресторанов на улице Чехова ему были переданы 1 млн рублей наличными и чайный сервиз за 23,3 тысячи рублей.

Как уточнили сегодня в областном суде, дело будет снова рассматриваться в городском суде новым судейским составом.

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