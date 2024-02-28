Бывший главврач вологодского онкодиспансера отправится в колонию за взятку

В Вологде к реальному сроку приговорен 51-летний бывший главный врач областного онкодиспансера.

Как было установлено в судебном заседании, с 22 сентября 2021 года по 22 декабря 2022 года он предложил представителю двух организаций передать ему незаконное вознаграждение.

«Подсудимый рассказал ему о потребностях онкодиспансера в выполнении работ и оказании услуг по обслуживанию и ремонту медицинского оборудования, а также поставке дорогостоящего оборудования», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

За денежное вознаграждение он лично создавал преимущества для организаций во время аукционов на выполнение различных работ и оказание услуг. В итоге с организациями заключались многомилионные контракты.

В частности, за поставку УЗИ-аппарата в конце декабря 2022 года в одном из ресторанов на улице Чехова ему были переданы 1 млн рублей наличными и чайный сервиз за 23,3 тысячи рублей. Правда, при передаче денег он был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

В суде, как пояснили представители Фемиды, свою вину он не признал.

Впрочем, городской суд Вологды согласился с доводами следствия и приговорил экс-главврача к трем годам лишения свободы, - уточнили в суде.