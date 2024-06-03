Андрей Накрошаев пригрозил ООО «Геос» внесением в «черный список»

[ Общество ]

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев пригрозил ООО «Геос» внесением в «черный список» недобросовестных поставщиков за срыв сроков рекультивации свалки на улице Мудрова Вологды.

Компания выполняет работы с отставанием от графика. Как написал на своей странице в соцсетях Андрей Накрошаев, в настоящее время работы выполнены на 58%.    

«Срыв сроков выполнения рекультивации свалки на ул. Мудрова - недопустим. Строго указал представителям подрядчика: в случае невыполнения работ в срок правительством области будет инициирована процедура внесения ООО «Геос» в реестр недобросовестных поставщиков», - рассказал Андрей Накрошаев.

Как ранее сообщал NewsVo, ООО «Геос» имеет большой опыт рекультивации полигонов ТБО. Компания, в частности, проводила рекультивации свалок в Казани, Челябинске, Владикавказе, Тульской области и в Подмосковье. Сами подрядчики заявляли, что проект свалки на улице Мудрова Вологды относительно типовой.

«Есть изменения, которые касаются местности. В разных областях разный уровень грунтовых вод, состав мусора. Тут, например, уровень грунтовых вод высокий. Мы это учли. Технологии работы есть. Мы идем по пути сортировки, наша задача – обеспечить систему, которая позволит уменьшить объемы мусора, небольшой объем не сгнивших отходов на свалке можно будет утилизировать», – заявлял ранее директор ООО «Геос» Андрей Петлин.

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