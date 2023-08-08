В Вологде началась рекультивация свалки на улице Мудрова

Мэо города Вологды Сергей Воропанов сообщил о начале рекультивации свалки на улице Мудрова.

«Важный день для Вологды! Начинаем рекультивацию городской свалки на Мудрова. Это один из ключевых проектов нашей стратегии «ЭкоВологда»», - сообщил он.

Площадь свалки, которую предстоит ликвидировать до конца 2024 года. Стоимость рекультивации почти 1 миллиард рублей. Высота свалки почти 30 метров.

За 988 миллионов красноярской фирме "Геос" предстоит проделать много работы.

Ранее NewsVo писал, что рекультивацию несанкционированной городской свалки в Вологде на улице Мудрова предлагается провести в два этапа.

На первом техническом этапе предлагается сформировать тело свалки с уклоном 1:3, площадью насыпи 14,52 га, высотой около 144 метров, установить системы сбора и очистки фильтрата и ливневых стоков и установить системы сбора, очистки и утилизации биогаза, а также соорудить защитный экран поверхности свалки.

Вторым этапом последует восстановление земель участка свалки до состояния, пригодного для рекреации и массового пребывания людей.