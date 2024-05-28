В Вологде приватизируют объект культурного наследия федерального значения

[ Общество ]

В Вологде собираются приватизировать здание на улице Сергея Орлова на территории старого рынка, в котором до революции располагалось уездное училище. Об этом сообщает издание GorodVo со ссылкой на представителей комитета по охране культурного наследия.  

«Здание является объектом культурного наследия федерального значения. В настоящий момент ТУ Росимущества подготовлена конкурсная документация для приватизации памятника в 2024 году с обязательствами по проведению ремонтно-реставрационных работ», — уточнили в комитете.

Здание было построено купцом Матвеем Колесовым в 1780-х годах на купленных им с аукциона «трёх каменных погребах». В 1801 году его приобрёл и владел им до самой смерти макарьевский купец Василий Кокорев.

С 1837 года в здании размещалось Вологодское уездное училище.

После 1917 года в здании размещались различные учебные заведения. С 1936 по 1968 год в здании находилось музыкальное училище, которое было создано по инициативе музыканта и композитора И.Г. Гинецинского.

С 2010-х годов здание, в котором до 2003 года размещались ресторан и бар, пустует, - сообщает ОКН Вологды.

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