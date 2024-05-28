Областной суд оставил Евгения Шулепова в СИЗО

Областной суд отклонил ходатайство адвоката Евгения Шулепова об изменении меры пресечения. Евгений Шулепов останется в следственном изоляторе Вологды. Решение оглашено сегодня утром.

Напомним, с ходатайством об изменении меры пресечения для Шулепова в областной суд обратился один из его адвокатов. Однако до 13 июля экс-глава города будет находиться под стражей.

«Обвинение против меня – это ложь и клевета от начала и до конца. Я прошу Вас снять с меня все обвинения и освободить без всяких ограничений, отменив решение городского суда», - заявил накануне во время рассмотрения ходатайства сам Шулепов.

Напомним, экс-глава Вологды обвиняется следствием в получении взятки и превышении должностных полномочий.