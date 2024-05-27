Областной суд отложил вынесение решения по мере пресечения Евгения Шулепова

[ Общество ]

Областной суд сегодня отложил вынесение решения по мере пресечения экс-главы Вологды Евгения Шулепова. С ходатайством об изменении меры пресечения для Шулепова в областной суд обратился один из его адвокатов. Как уточнили в областном суде, от остальных участников процесса, в том числе от самого Шулепова, апелляционные жалобы не поступали. Защита Шулепова настаивает на том, чтобы из-под стражи его на время следствия перевели под домашний арест.

В судебном заседании Евгений Шулепов участвовал во видеоконференцсвязи.

По заявлению представителей Шулепова, «суд состоялся, судья будет думать до завтра».

Напомним, экс-глава Вологды обвиняется следствием в получении взятки и превышении должностных полномочий.  

Теги:
евгений шулепов уголовное дело
 

Последние новости

РСХБ поможет жителям Вологодской области благоустроить сельские домовладения на льготных условиях
Областной суд отложил вынесение решения по мере пресечения Евгения Шулепова
Конечная точка маршрута автобуса №37 изменится с завтрашнего дня
Расследование дела об убийстве 20-летней давности завершилось в Соколе
В последнюю неделю весны температура воздуха будет превышать норму
Вологодский УФАС включил московскую компанию в «черный» список
Автобус 16-го маршрута загорелся на ходу в Вологде
Житель Череповца погиб в результате неосторожного обращения с огнем
Вологодское предприятие подозревают в незаконном вылове 77,5 тонн рыбы
Вологодское «Динамо» разошлось миром с ФК «Тверь»