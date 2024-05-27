Областной суд отложил вынесение решения по мере пресечения Евгения Шулепова

Областной суд сегодня отложил вынесение решения по мере пресечения экс-главы Вологды Евгения Шулепова. С ходатайством об изменении меры пресечения для Шулепова в областной суд обратился один из его адвокатов. Как уточнили в областном суде, от остальных участников процесса, в том числе от самого Шулепова, апелляционные жалобы не поступали. Защита Шулепова настаивает на том, чтобы из-под стражи его на время следствия перевели под домашний арест.

В судебном заседании Евгений Шулепов участвовал во видеоконференцсвязи.

По заявлению представителей Шулепова, «суд состоялся, судья будет думать до завтра».

Напомним, экс-глава Вологды обвиняется следствием в получении взятки и превышении должностных полномочий.