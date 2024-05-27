Volboys стали чемпионами северо-запада по баскетболу

Volboys - чемпион северо-запада по баскетболу. Финальный этап турнира прошёл в областной столице с 23 по 26 мая. Вологодская команда Volboys показала стопроцентный результат, одержав четыре победы из четырех, и завоевала золотые медали.

В заключительном матче сезона вологжане разгромили земляков из ИММИД - 113:79. Сразу 5 игроков в составе победителей набрали двухзначное количество очков. 24 у Никиты Бедных, 17 - Даниил Ефимов, по 16 у Сергея Поскотинова и Артема Назарова. 15 очков и 9 подборов у Александра Суханова. Второй год подряд Volboys стала лучшей любительской командой Северо-Запада.

Серебряные медали турнира завоевал «СШОР №3 Череповец». У череповчан 3 победы и 1 поражение.

ИММИД, который начал этот мини-турнир с двух побед, в выходные потерпел два поражения. Кроме Volboys, вологжане проиграли еще и «СШОР №3 Череповец» 61:98, в итоге заняли 3 место.