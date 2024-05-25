Вологодские баскетболисты без поражений проходят финал первенства округа

Вологодские баскетболисты одержали вторые победы в финале первенства Северо-Западного федерального округа. Игры проходят в областном центре.

Накануне прошли три встречи. В двух из них принимал участие «СШОР №3 Череповца». Утром череповчане обыграли мурманский «Севербаскет» 92:70. В вечернем слоте проиграли VOLBOYS - 67:83. Дабл-дабл в составе победителей оформили Даниил Ефимов (25 очков и 10 подборов) и Сергей Поскотинов – (21+10). Для команды Александра Ермолинского эта победа стала второй за два дня.

Вторую победу подряд одержал и вологодский ИММИД, разгромив накануне архангельский «САФУ-СШОР Поморье» 66:46. Вологжане выиграли все четыре четверти. Самым результативным игроком в команде Владимира Орбинского стал Егор Путин, у которого 12 очков и 9 подборов.

Сегодня состоятся ещё два матча турнира. В отличии от предыдущих дней, игры пройдут не в УСКК «Вологда», а в МБУДО «СШОР по баскетболу».

В 18:30 сыграют «САФУ-СШОР Поморье» и «Севербаскет», а двумя часам позже на площадку выйдут «СШОР №3 Череповец» и ИММИД.