Вологда вновь стала баскетбольной столицей Северо-Запада

[ Спорт ]

В областном центре накануне стартовал финал первенства Северо-Западного округа среди мужчин по баскетболу, в котором участвуют 5 команд - две из Вологды и по одной из Череповца, Архангельска и Мурманска.

В первый игровой день вологодский VOLBOYS разгромил архангельский «САФУ-СШОР-Поморье» - 90:62. Дабл-дабл из 33 очков и 12 подборов у победителей оформил Александр Суханов.

Ещё одна команда из областной столицы - ИММИД была сильнее мурманского «Севербаскета» со счётом 90:77. Сразу два игрока в составе ИММИДа отметились дабл-даблом. Александр Ульянов набрал 16 очков и отдал 16 результативных передач. У Дмитрия Иванова 15+14.

Игры продолжатся сегодня. Первыми на паркет УСКК «Вологда» выйдут «Севербаскет» и «СШОР №3 Череповец», после чего сильнейшего будут выявлять в паре ИММИД и «САФУ-СШОР-Поморье».

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