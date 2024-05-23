В Вологде спалили магазин одежды

В Вологде вчера вечером сгорел магазин одежды. Происшествие случилось в доме №8 по улице Воркутинской. Магазин располагался на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома.

«На этих площадях располагались торговые помещения. По словам очевидца, находившегося на улице, он видел, как подбежали два парня в черной одежде бросили в окно бутылку с какой-то смесью и убежали», - рассказали в региональном управлении МЧС.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка помещений, также сгорела находящаяся внутри продукция – трикотажные изделия и другие вещи. Сумма ущерба устанавливается.