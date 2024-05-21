«Вологда-Чеваката» представила первых новичков этого межсезонья

Баскетбольный клуб «Чеваката» представил новых игроков команды. Контракт с клубом подписали тяжелый форвард Альбина Хамитова и Елизавета Зайцева, играющая на позиции 3 номера команды легкого форварда.

Альбина Хамитова два предыдущих сезона провела в Омске, выступая в Премьер-лиге за «Нефтяник-титан». В прошлом сезоне за омский клуб она провела 35 матчей, набирая по 6,8 очков, 3,9 подборов, 1,9 результативных передач почти за 24 минуты на площадке в среднем за игру. Ранее шесть сезонов она играла за «Ставропольчанку», сезон - за «Казаночку», а еще раньше выступала за московскую «Глорию» и «Зыряночку» из Сыктывкара.

Елизавета Зайцева прошедший сезон провела в команде «Пересвет-ЮФУ» из Ростовской области, за которую отыграла в 37 матчах, набирая по 14,4 очков, 6,9 подборов, 1,6 перехватов и 2,3 результативных передач почти за 32 минуты в среднем за игру.

Дарья Силанова, наоборот, покидает команду. Девушка провела в Вологде один сезон.

Разыгрывающая Есения Магжанова, которая провела в Вологде три последних года, остается в составе «пчёл» ещё на один сезон.