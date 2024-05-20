В Вытегре автомобиль ДПС врезался в грузовик во время погони

В Вытегре во время погони автомобиль ДПС врезался в грузовик и улетел в кювет. Авария произошла в субботу на Советском проспекте.
По данным УМВД, патрульная машина во время преследования нарушителя врезалась в грузовой Вольво под управлением 42-летнего водителя. После удара автомобиль ДПС улетел в кювет и врезался в столб.
«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет. Все обстоятельства устанавливаются, проводится проверка», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.