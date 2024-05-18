Разгромившими кладбище под Шексной оказались малолетние череповецкий хулиганы

Полиция Шекснинского района смогла установить личности вандалов, которые разгромили кладбище около деревни Павликово.

Как ранее сообщал NewsVo со ссылкой на главу района Сергея Марова, кладбище было разгромлено с 10 по 14 мая.

«Вандалы уронили плиты, вырвали ограды. Сразу скажу, что никакой политической или иной подоплеки тут нет: крушили, что под руку попадется», - рассказал глава района.

Как пояснили в региональном УМВД, всего было повреждено 47 мест надмогильных сооружений.

«При осмотре места происшествия установлено, что неизвестные лица повредили 47 мест надмогильных сооружений, опрокинув надгробные памятники на землю, повредив металлические ограждения по периметру могил», - рассказали в УМВД.

Как было установлено, к повреждению кладбища причастны трое школьников из Череповца. Мотивы свои поступков объяснить они не смогли.

Поскольку сами малолетние вандалы не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, отвечать за их действия придется их родителям.