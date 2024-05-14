В Шекснинском районе неизвестные вандалы разгромили кладбище в Угольском поселении. Глава района Сергей Маров сообщил, что у деревни Павликово разрушено порядка 100 могил.

«Вандалы уронили плиты, вырвали ограды. Сразу скажу, что никакой политической или иной подоплеки тут нет: крушили, что под руку попадется. Полиция работает на месте ЧП», - рассказал глава района.

Сергей Маров также просит всех, кто располагает какой-либо информацией по этому акту вандализма, писать ему в личку. Сергей Маров обещает полную анонимность.