Городской суд Череповца отправил в СИЗО учителя трудов за развратные действия

[ Общество ]

В Череповце городской суд отправил под стражу 21-летнего учителя трудов, который подозревается в развратных действиях сексуального характера с учениками 6-х – 8-х классов.

Как ранее сообщал NewsVo, молодой мужчина на протяжении двух лет занимался оральными ласками со школьниками в учебном кабинете.

Педагог в свободное от преподавания время соблазнял учеников 6–8-х классов, вёл с ними «секс-просвещающие» диалоги и показывал всё на практике. На данный момент известно как минимум о двух жертвах трудовика.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца по 15 июля 2024 года», - рассказали в областном суде.

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