В череповецкой школе учитель труда развращал учеников

В Череповце задержан учитель труда одной из городских школ за развратные действия со школьниками. По информации Telegram-канала Baza, на протяжении двух лет он занимался со школьниками оральным сексом прямо в школьном классе.

21-летний молодой человек в настоящее время учится на 4-м курсе ЧГУ и одновременно преподает труды в школе.

«По версии следствия, в свободное от преподавания время Егор соблазнял учеников 6–8-х классов, вёл с ними «секс-просвещающие» диалоги и показывал всё на практике. На данный момент известно как минимум о двух жертвах трудовика», - говорится в сообщении тг-канала.

Накануне преподаватель был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дел по статье за развратные действия сексуального характера.