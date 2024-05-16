Городской суд Вологды продлил домашний арест главе управления ФАС

[ Общество ]

Городской суд Вологды продлил срок домашнего ареста для главы регионального управления ФАС Наталии Мерзляковой. С ходатайством о продлении домашнего ареста в суд обратились представители управления следкома.

Как ранее сообщал NewsVo, уголовное дело в отношении главы областного управления ФАС расследуется по двум статьям УК – «Присвоение или растрата» и «Взятка».  

«По версии следствия, в 2019-2022 годах в г. Вологде руководитель территориального подразделения ФАС России совершила хищение денежных средств ведомства в размере свыше 200 тысяч рублей, а также оказывала покровительство одному из предпринимателей за вознаграждение, превысившее 1 млн рублей», - ранее уточняли в пресс-службе управления следственного комитета.

Сегодня Вологодский городской суд продлил срок домашнего ареста для Наталии Мерзляковой до 17 июля.

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