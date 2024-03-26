Следователи рассказали о деталях уголовного дела главы регионального УФАС

[ Общество ]

Региональное управление следственного комитета рассказало о деталях уголовного дела, возбужденного в отношении главы регионального управления антимонопольной службы Наталии Мерзляковой. Напомним, сегодня городской суд избрал ей домашний арест в качестве меры пресечения.

В региональном управлении следкома подтвердили, что дело расследуется по двум статьям УК – «Присвоение или растрата» и «Взятка».  

«По версии следствия, в 2019-2022 годах в г. Вологде руководитель территориального подразделения ФАС России совершила хищение денежных средств ведомства в размере свыше 200 тысяч рублей, а также оказывала покровительство одному из предпринимателей за вознаграждение, превысившее 1 млн рублей», - рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета.

Также подтвердилось, что дело было возбуждено по материалам оперативной деятельности регионального УМВД.

В рамках уголовного дела допрошена сама подозреваемая, а также свидетели. Кроме того, в ходе следствия проведены обыски.

 

Теги:
УФАС взятка
 

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