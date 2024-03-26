Городской суд Вологды поместил главу управления ФАС под домашний арест

Вологодский областной суд сегодня выступил с официальным заявлением, в котором говорится, что глава регионального управления ФАС Наталья Мерзлякова помещена под домашний арест.

Начальник антимонопольного ведомства, как пояснили в пресс-службе судов области, подозревается в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.160 УК РФ – «Присвоение и растрата», ч.6 ст.290 УК РФ – «Получение взятки в особо крупном размере».

Напомним, информация о возбуждении уголовного дела в отношении Натальи Мерзляковой поступила на минувшей неделе. Правда, ни следственные органы, ни суд информацию не комментировали.