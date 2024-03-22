Следствие не выступало с ходатайством о мере пресечения для главы УФАС

По делу о задержании главы вологодского УФАС Натальи Мерзляковой по-прежнему нет никаких официальных пояснений от следственных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении Натальи Мерзляковой может быть возбуждено уголовное дело по статьям за получение взятки и растрату. Также сообщалось, что в рамках дела глава УФАС задержана и региональное управление следственного комитета намерено выйти с ходатайством о мере пресечения для Натальи Мерзляковой.

Позже даже появилось сообщение, что начальник антимонопольного ведомства помещена под домашний арест, а в деле осталась только статья, по которой Мерзляковой вменялись три эпизода за растрату бюджетных средств.

Однако сегодня областной суд распространил заявление, согласно которому ни о ником домашнем аресте речи не идет.

«В связи с поступившими обращениями разъясняем, что до настоящего времени от органов предварительного расследования ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Натальи Мерзляковой в Вологодский городской суд не поступало», - пояснили в пресс-службе судов области.

В ведомстве также пообещали в случае появления информации по этому делу сразу ее предоставить. Следственные органы, напомним, давать официальную информацию пока отказываются.