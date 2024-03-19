Telegram-каналы сообщают о задержании главы вологодского управления ФАС

[ Происшествия ]

Вологодские Telegram-каналы сообщают о задержании главы вологодского управления антимонопольного комитета Натальи Мерзляковой. По предварительным данным, ей вменяются две статьи УК – «взятка» и «растрата».

По сообщению тг-канала «ПривидеЛОСЯ», разработкой Натальи Мерзляковой занимались сотрудники регионального УМВД. В ее кабинете прошли обыски, изъяты компьютеры. Сама она сейчас находится в управлении следственного комитета.

Тг-канал «Вологодской канвой» предполагает, что дело Натальи Мерзляковой может быть связано с историей картельного сговора между ООО «Магистраль», ООО «Дорсервис» и «Службы городского хозяйства Вологды». На минувшей неделе, напомним, «Магистраль» выплатила почти 6 млн рублей в виде штрафа за участие в картельном сговоре. Этим делом занимался как раз антимонопольный комитет.

«Теперь, похоже, ведомство получило «ответку» от бизнес-структур через региональных силовиков, - предполагает тг-канал. 

Официального подтверждения факта задержания Натальи Мерзляковой пока нет.

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