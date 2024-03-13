ООО «Магистраль» оштрафовали на 5,8 млн рублей за участие в картельном сговоре

Вологодское коммунальное предприятие ООО «Магистраль» заплатило штраф в размере 5 831 462 рублей за участие в картельном сговоре. Штраф был выплачен после того, как решение вологодского УФАС об участии в картельном сговоре трех участников – ООО «Магистраль», ООО «Дорсервис» и МКУ «Служба городского хозяйства» устояло в судах трех инстанций.

Напомним, решение УФАС было вынесено после проверки контрактов за 2020 год.

«УФАС, проанализировав договоры за 2020 год «Магистрали» и «Дорсервиса», пришла к выводу, что совокупность действий МКУ «СГХ» и ООО «Магистраль», МКУ «СГХ» и ООО «Дорсервис» по совместной разработке и согласованию проектной-сметной документации и иной документации для организации и проведения закупок на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в городе Вологде, по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Вологде, создали ООО «Магистраль» и ООО «Дорсервис» преимущественные условия для участия в таких закупках и заключению муниципальных контрактов», - ранее заявляли в вологодском УФАС.

Также был доказан факт невозможности участия в закупках представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в выполнении муниципального контракта только в части содержания автомобильных дорог или в иной части из-за необоснованного укрупнения лотов, - уточнили в антимонопольном ведомстве.

После того, как решение устояло в судах трех инстанций, ООО «Магистраль» выплатило штраф. Правда, в УФАС не уточнили, какое наказание применено для ООО «Дорсервис» и МКУ «Служба городского хозяйства».