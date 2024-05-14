На стадионе «Динамо» в Вологде стартовал демонтаж беговых дорожек

Вчера на стадионе «Динамо» в областном центре начался демонтаж старого покрытия беговых дорожек. В планах также ремонт легкоатлетических секторов и монтаж освещения спортивного ядра стадиона.

«На ремонт стадиона «Динамо» направлено более 69 млн рублей. По решению врио губернатора Георгия Филимонова средства выделены из областного бюджета, также предусмотрено городское софинансирование. После демонтажа старых беговых дорожек подрядчик уложит новые и будет обустраивать сектор для толкания ядра, сектор для прыжков в длину и тройным, яму с водой для стипль-чеза и сектор для прыжков с шестом. Затем заменит асфальтобетонное основание на резиновое. Сдать объект подрядчик должен до 1 сентября 2024 года. Плохо выполненные работы приняты и оплачены не будут», – прокомментировал исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Новое покрытие для беговых дорожек и секторов легкоатлетического стадиона будет водопроницаемым, синего цвета, отвечающим всем требованиям безопасности.

Светильники для стадиона уже заказаны, их срок изготовления составляет 2-2,5 месяца. Демонтировать старое освещение начнут за 2 недели до прибытия нового.

Отметим, что на время проведения спортивных мероприятий ремонт будут приостанавливать.

Напомним, в 2023 году на стадионе «Динамо» заменили искусственное покрытие футбольного поля. По итогам выполненных работ получено разрешение для проведения матчей Второй лиги Чемпионата России по футболу на этой площадке.