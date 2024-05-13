Транспортная прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП в Вологде

[ Происшествия ]

Северо-западная транспортная прокуратура начали проверку по факту смертельного ДТП в Вологде. Утром, напомним, на железнодорожном переезде по улице Маяковского пассажирский поезд Воркута-Москва снес легковой автомобиль Хонда. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте аварии.

«По предварительным данным, автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом Воркута - Москва.  Задержка движения составила 1час 30 минут. Вологодская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», - уточнили в транспортной прокуратуре.

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