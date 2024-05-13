Пассажирский поезд протаранил автомобиль в Вологде

В Вологде сегодня утром пассажирский поезд протаранил автомобиль. Происшествие случилось на нерегулируемом железнодорожном переезде на улице Маяковского.

Из-за происшествия движение поездов на северном направлении задерживается. Ряд пабликов в соцсетях сообщает, что водитель автомобиля отделался легким испугом, другие пишут, что в результате ДТП 42-летний водитель автомобиля Хонда водитель погиб. По уточненным данным, произошло столкновение с поездом Воркута-Москва.

Позже в региональном УМВД подтвердили гибель водителя Хонды на месте ДТП.

«По предварительным данным, мужчина 1982 года рождения, управляя автомашиной «Хонда Партнер», двигаясь со стороны Белозерского шоссе, проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с пассажирским поездом», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Вологодской области.