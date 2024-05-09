Евгений Журин взял позывной «Батя» и от правился на передовую

Вологодский предприниматель и основатель группы «Сборная Союза» Евгений Журин после освобождения из следственного изолятора Вологды отправился в зону проведения специальной военной операции. Как сам Журин написал в соцсетях, на передовой ему дали позывной «Батя».

«Сейчас за свой счет я приобрел генераторы и военные палатки для своей роты. МЫ всегда в движении, ночуем в лесах. Постоянная нужда в «птичках» и качественной броне. МЫ штурмовики. Первая линия столкновения», - написал Евгений Журин.

По нашим данным, согласно действующему законодательству, подозреваемые в преступлениях имеют право заключать контракт с Минобороны до приговора суда в том случае, если подозреваемый признает свою вину.

Напомним, предприниматель и основатель группы «Сборная Союза» Евгений Журин обвиняется следствием в мошенничестве с квартирой родственницы бывшего компаньона по «Сборной Союза» Виталия Синицына. Кроме него, по делу проходят еще три женщины.