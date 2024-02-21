Региональный следком раскрыл детали уголовного дела Евгения Журина

Руководитель регионального управления следкома Геннадий Яшин рассказал о некоторых деталях уголовного дела предпринимателя и основателя группы «Сборная союза» Евгения Журина. По его словам, об истории с квартирой, по которой в отношении Журина впоследствии было возбуждено уголовное дело, следователи узнали из соцсетей.

«Информация об этом появилась в сообществе нашего ведомства. Причем, женщина написала об этой истории в комментариях. Мы ее пригласили на прием, она нам все рассказала, после чего мы провели проверку, а впоследствии возбудили уголовное дело по статье за мошенничество», - уточнил Геннадий Яшин.

По его словам, до комментария в сообществе Следственного комитета потерпевшие также обращались в полицию, где им было отказано в возбуждении уголовного дела.

В настоящее время в мошеннической истории с квартирой подозреваются четыре человека – сам Евгений Журин, а также три женщины. Правда, только в отношении основателя «Сборной Союза» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальным фигуранткам избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу.

Как ранее сообщал NewsVo, Евгений Журин подозревается в мошенничестве с квартирой пожилой родственницы супруги экс-вокалиста «Сборной Союза» Виталия Синицына. Сам Виталий Синицын после ареста Журина написал на своей странице в соцсетях: «Всё-таки справедливость существует».

Как уточнил Геннадий Яшин, находящийся под стражей Журин сотрудничает со следствием и дает показания.