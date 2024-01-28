Евгения Журина отправили на два месяца в СИЗО

В Вологде городской суд заключил под стражу основателя группы «Сборная Союза» Евгения Журина. Предприниматель и продюсер стал фигурантом головного дела, возбужденного по ч.4 статьи 159 УК - «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Уголовное дело было возбуждено по факту хищения квартиры и земельного участка у 82-летней вологжанки, которая состоит на учете врачей-психиатров. По неофициальным данным, пострадавшая - родственница супруги Виталия Синицына, бывшего вокалиста группы «Сборная Союза». В результате аферы женщина лишилась права на жилье

В совершении преступления подозревается основатель группы «Сборная Союза» Евгений Журин. В пятницу, 26 января, суд заключил его под стражу до 24 марта. Статья УК, по которой Евгения Журина отправили на 2 месяца в СИЗО, предусматривает до 10 лет лишения свободы.