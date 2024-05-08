Вологодские врачи извлекли из желудка пациентки металлическую ложку

Накануне врачи Вологодской областной клинической больницы №1 провели мероприятия по извлечению инородного тела из желудка девушки.

Когда девушка обратилась в больницу, врач провел осмотр и сделал рентгенографию, результаты которой показали, что в желудке пациентки действительно находится металлическая ложка.

«Девушке сразу же выполнили эзофагогастроскопию - исследование желудка с помощью видеоэндоскопа, которое помогло врачам удостовериться в этом. Ложка была захвачена специальной петлей и извлечена из желудка через пищевод. Манипуляцию провел Филатов Максим Сергеевич, заведующий эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист», - рассказал главный врач больницы Дмитрий Ваньков.

Операция и госпитализация девушке не потребовалась. В тот же день ее отпустили домой.