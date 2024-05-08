Модель самолета, на котором летал Герой Советского Союза установят в Череповце

Проект Череповецкого музейного объединения получил максимальное финансирование в рамках новой программы Губернатора «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений». В рамках проекта в городе металлургов установят модель самолета, на котором летал Герой Советского Союза Алексей Годовиков.

«Со всеми муниципалитетами Вологодской области мы заключили соглашения о предоставлении субсидий на создание в их музеях тематических экспозиций, посвященных датам военной истории России и защитникам Отечества разных поколений. Так, 2 миллиона рублей уже получило Череповецкое музейное объединение на реализацию экспозиционной площадки, посвященной подвигу летчика Алексея Годовикова. В городе металлургов установят модель самолета, на котором летал герой, протаранивший фашистский истребитель и погибший в небе над Череповцом», – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Макет самолета МиГ-3 в натуральную величину появится в Парке Победы. Внутри самолета оборудуют интерактивную кабину пилота с приборами. Дополнит экспозицию объемная карта Череповца в годы Великой Отечественной войны и информационный стенд с аудиогидом.

Концепции экспозиций разработаны еще в 22 муниципальных и 4 государственных музеях области, где также сформированы списки необходимого оборудования. Так, макет военной техники, боевой машины «Катюша», установят в Кичменгско-Городецком округе.

Напомним, программа «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений» входит в перечень проектов «Стратегии 2.0», инициированной Георгием Филимоновым. По ней музеям Вологодчины выделяется от одного до двух миллионов рублей на создание тематических экспозиций. Кроме того, в 2024-2025 годах выставочные зоны будут оборудованы еще в 60 школах региона.