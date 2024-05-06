На достройку многострадального дома культуры в Нюксенице выделят 275 млн рублей

[ Общество ]

В Нюксенице будет достроен многострадальный дом культуры, строительные работы на котором начались в 2019 году, но 2022 году были прекращены.

Как ранее сообщал NewsVo, ООО «Восток-строй», подписавший контракт на 178 млн рублей на возведение дома культуры с местной администрацией, дважды меня сумму контракта, которая в результате выросла на 22 млн рублей.

Суд, впрочем, отказал подрядчику в удовлетворении исковых требований и с 2022 году стройка полностью остановилась.

Сегодня пресс-служба врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова заявила, что на завершение строительства здания культурно-досугового центра из бюджета области будет выделено 275 млн рублей.

«Я провел инспекцию этого здания. Приняли решение выделить на строительство Нюксенского дома культуры 275 миллионов рублей для завершения строительства», - пояснил Георгий Филимонов.   

В настоящее время корректируется проектно-сметная документация. Готовность объекта составляет 65%.

Сейчас культурно-досуговый центр Нюксеницы располагается в деревянном доме, построенном еще в 1967 году.

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На достройку многострадального дома культуры в Нюксенице выделят 275 млн рублей
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