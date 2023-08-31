В Нюксенском округе подрядчик не смог взыскать деньги с администрации за подготовительные работы при строительстве дома культуры

В Нюксенском округе суд рассмотрел иск ООО «Восток-Строй» к администрации округа о взыскании стоимости подготовительных работ при строительстве районного Дома культуры.

Установлено, что стоимость заключенного между подрядчиком и администрацией контракта на строительство здания составила более 178 миллионов рублей. В декабре 2022 года контракт был расторгнут и администрация заплатила фирме за выполненные работы.

«Дополнительно подрядчик потребовал оплатить подготовительные работы, заключавшиеся в возведении временных зданий и сооружений, стоимость которых составила около 9 млн. рублей. Администрация от оплаты данных работ отказалась, в связи с этим общество обратилось в суд», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Рассмотрев материалы иска, суд отказал истцу в удовлетворении требований, так как подготовительные работы не были предусмотрены контрактом и подрядчик знал об этом, так как был ознакомлен с технической документацией. Фирма пыталась оспорить решение, но его оставили без изменений.