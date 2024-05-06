Врио мэра Вологды рассказал о причинах применения шампуня на улицах в дневное время

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев объяснил, почему городские улицы моют с применением шампуня днем. По его словам, по ночам сейчас наблюдаются заморозки, поэтому работы по помывке дорог и тротуаров увеличат риски ДТП на городских улицах.

«Состав наносим в дневное время, чтобы ночные заморозки не повлияли на дорожную ситуацию», — рассказал врио мэра Вологды Андрей Накрошаев, отвечая на вопрос вологжанина в социальной сети.

В процессе помывки улиц и тротуаров сначала убираются пыль и грязь у бортового камня, после наносится шампунь. Производитель предлагает два метода работы с шампунем: можно оставить средство на дороге, но также его можно и смыть. В течение мая специалисты определят наилучший подход.

Ранее NewsVo сообщал, что для уборки улиц используется шампунь «Бионорд». Он не влияет негативно на обувь пешеходов и озеленение.