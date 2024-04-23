Стало известно, каким шампунем будут мыть улицы Вологды

Власти Вологды определились с маркой шампуня, которым с 1 мая начнут мыть городские улицы. Как сообщает издание РБК Вологда, направившее соответствующий запрос в городскую администрацию, мыть вологодские улицы планируют шампунем «Bionоrd».

«Производитель заявляет, что данный шампунь эффективно удаляет не только легкие загрязнения, но и пятна нефти, масел, остатки смеси соли с песком. В состав шампуня входит антистатическая добавка, за счет чего на обработанной поверхности устраняются заряды статического электричества. Промытое и обезжиренное с использованием раствора покрытие притягивает меньше пыли», - ответили сотрудники департамента городского хозяйства городской администрации Вологды.

В настоящее время прорабатывается график, по которому в Вологде начнут быть городские улицы.

В зимнее время, напомним, на городских улицах применялся противогололедный материал этого же производителя, который мог топить лед при низких температурах.