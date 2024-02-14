На улицах Вологды больше не будут использовать песко-соляную смесь

[ Общество ]

В Вологде отказались от использования песко-соляной смеси для обработки дорог, заменив ее на реагент "Бионорд". Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов в своем telegram-канале. 

Состав реагента считается более экологичным, не оставляет грязи, а также не забивает ливневки. Кроме того, "Бионорд" плавит лед даже при низких температурах. Тестировать реагент начали на центральных улицах Вологды. 

Реагент "Бионорд" закупили по поручению врио губернатора Георгия Филимонова, который выделил дополнительные средства на зимнюю уборку города.

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