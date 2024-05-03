Вытегорец, по вине которого в ДТП погибли люди, предстанет перед судом

27-летний житель Вытегорского района обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщает пресс-служба Прокуратуры Вологодской области.

Трагедия произошла 6 декабря прошлого года. Вытегорец ехал за рулем автомобиля «ВАЗ-21074» с прицепом по автодороге А-119 «Вологда-Медвежьегорск» на территории Вологодского округа. Мужчина выбрал скорость, которая не обеспечивала постоянный контроль над траекторией движения машины, из-за чего возник неконтролируемый занос прицепа. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ГАЗ-2705».

В результате аварии два пассажира «ВАЗа» – мужчины 23 и 25 лет – скончались на месте происшествия.

Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Вологодский районный суд для рассмотрения по существу.