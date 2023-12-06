Пятеро человек пострадали и двое погибли в аварии на трассе Вологда - Медвежьегорск

Смертельное ДТП произошло на трассе Вологда - Медвежьегорск. Пятеро человек доставлены в больницу, двое погибли.

По данным администрации Кирилловского округа 6 декабря, в 12:50 на 87 км трассы Вологда - Медвежьегорск произошло столкновение автомобилей марки ВАЗ-2107 и ГАЗель. Двое человек от полученных травм погибли на месте. Пятеро пострадавших госпитализированы в Вологодские больницы.

Движение частично перекрыто до прибытия следственной группы из Вологды. Открыта одна полоса для легкового транспорта.