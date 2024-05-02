Авиакомпания «Победа» провела рейс любви в небе над Вологодской областью

[ Общество ]

Авиакомпания «Победа» с одним из сервисов знакомств провела специальный рейс знакомств на высоте. Во время рейса по маршруту Москва-Мэтч-Москва было нарисовано символическое сердце в небе над тремя регионами – Вологодской, Ярославской и Костромской областями.  

«Клиенты рейса стали участниками мероприятия в формате быстрых свиданий – они знакомились друг с другом, общались и пробовали образовать пары. Это единственный рейс «Победы», на котором клиентам не только можно, но и нужно было пересаживаться — по сценарию через определённые промежутки времени по команде ведущего – популярного шоумена Владимира Маркони», - говорится на сайте авиакомпании.

В ходе полета были образованы 12 пар. В случае, если после этого путешествия пары вступят в брак, авиакомпания обещает им билеты для свадебного путешествия на любое из направлений.  

«Мы рады предоставить нашим клиентам уникальную возможность в буквальном смысле на высоте встретить свою любовь для крепких романтических отношений и создания семьи», - также говорится в сообщении на официальном сайте авиакомпании.

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