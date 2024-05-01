Вологодское правительство продолжит поддерживать БК «Вологда-Чеваката»

Правительство Вологодской области продолжит поддерживать баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката». Перед командой также поставлена задача выйти в Премьер-лигу.

Об этом после вчерашнего матча, в котором «пчёлы» проиграли со счетом 45:60, заняв в итоге 6 место Суперлиги, в своих соцсетях написал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«Вчера были на решающем матче наших баскетболисток из команды «Вологда-Чеваката» с ногинским «Спартаком» за пятое место чемпионата России суперлиги. Благодарю за эмоции и красивую игру! На этот раз победу не удалось одержать, но мы верим в наших. Правительство Вологодской области и город Вологда со своей стороны продолжат оказывать содействие клубу, а клуб сделает всё возможное, чтобы побеждать и выйти в Премьер-Лигу», - написал Георгий Филимонов.

Напомним, что «Вологда-Чеваката» последний раз в высшем дивизионе российского баскетбола выступала в сезоне 2016/17 годов. После чего из-за проблем с финансированием была вынуждена опустится в Суперлигу 2, а затем вошла в Суперлигу, в сезоне 2017/18 став победителем Суперлиги 2.