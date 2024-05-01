«Чеваката» завершила баскетбольный сезон поражением

Баскетболистки «Чевакаты» проиграли ногинскому «Спартаку» в решающем матче за пятое место. Встреча прошла накануне на площадке вологжанок.

В ходе игры вологжанки уступили в трех из четырех четвертях. Лишь последнюю десятиминутку «Чеваката» выиграла с перевесом в одно очко, которое, правда, уже никак не повлияло на общий результат встречи – 60:45. Таким образом, в серии матчей за пятое место суперлиги победа досталась подмосковному «Спартаку».

По 8 очков в матче набрали Есения Магжанова и Екатерина Генадиева, по 7 - Екатерина Терехова и Кристина Корд.