«Чеваката» завершила баскетбольный сезон поражением

[ Спорт ]

Баскетболистки «Чевакаты» проиграли ногинскому «Спартаку» в решающем матче за пятое место. Встреча прошла накануне на площадке вологжанок.

В ходе игры вологжанки уступили в трех из четырех четвертях. Лишь последнюю десятиминутку «Чеваката» выиграла с перевесом в одно очко, которое, правда, уже никак не повлияло на общий результат встречи – 60:45. Таким образом, в серии матчей за пятое место суперлиги победа досталась подмосковному «Спартаку».

По 8 очков в матче набрали Есения Магжанова и Екатерина Генадиева, по 7 - Екатерина Терехова и Кристина Корд.

«Офигенная команда - всех любим и с нетерпением ждём от команды в новом сезоне ещё больше побед», - написал в комментариях на странице клуба болельщик «Чевакаты» Николай Сайкин.

Теги:
баскетбол «Вологда-Чеваката»
 

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