«Вологда-Чеваката» сравняла счёт в борьбе за 5-е место Суперлиги с ногинским «Спартаком».

Во втором матче финальной серии "пчёлы" принимали соперниц у себя дома и вели к большому перерыву 30:21, выиграв две первых четверти – 13:9 и 17:12.

Третью четверть минимально выиграли гости 15:14. Четвертая десятиминутка также осталась за "спартаковками" – 21:17. Преимущества, достигнутого в первой половине игры, «Чевакате» хватило, чтобы довести матч до победы – 61:57.

15 очков в составе победительниц набрала Есения Магжанова, 10 - Кристина Корд, по 9 очков у Марии Канищевой и Лидии Малаховой.

Счёт в серии до двух побед стал равным 1-1. Сегодня команды проведут решающий матч за 5-ю строчку турнирной таблицы.