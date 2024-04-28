В Вологду завтра прибудет тематический поезд Минобороны «Сила в правде»

[ Общество ]

Завтра в Вологду прибудет тематический поезд министерства обороны «Сила в правде». На железнодорожном вокзале по этому поводу будут организованы торжественные мероприятия с 12.00 до 19.30.  

«Экскурсоводы эшелона расскажут и продемонстрируют историю и достижения армии и флота России. В составе поезда вагоны «Оружие особого рода», «Юнармия: берем пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава», «Военная служба по контакту – выбор сильных!», - рассказали в администрации Вологды.

Посетители смогут приобрести продукцию официального бренда Минобороны «Армия России». По электронному удостоверению ветерана боевых действий предусмотрены специальные условия.

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