В Вологду завтра прибудет тематический поезд Минобороны «Сила в правде»

Завтра в Вологду прибудет тематический поезд министерства обороны «Сила в правде». На железнодорожном вокзале по этому поводу будут организованы торжественные мероприятия с 12.00 до 19.30.

«Экскурсоводы эшелона расскажут и продемонстрируют историю и достижения армии и флота России. В составе поезда вагоны «Оружие особого рода», «Юнармия: берем пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава», «Военная служба по контакту – выбор сильных!», - рассказали в администрации Вологды.

Посетители смогут приобрести продукцию официального бренда Минобороны «Армия России». По электронному удостоверению ветерана боевых действий предусмотрены специальные условия.