В Бабаеве взята под стражу женщина, которая задушила мужа детскими колготками

В Бабаеве районный суд отправил под стражу женщину, которая задушила супруга детскими колготками. Как ранее сообщал NewsVo, происшествие случилось в Устюжне в ночь на 22 апреля.

Во время совместного застолья супруги повздорили, позже ссора переросла в драку.

«Находясь в спальне, 32-летняя женщина схватила детские колготки и накинула их на шею супруга, завязала в узел и стала сдавливать. 31-летний мужчина через некоторое время скончался. Смерть наступила в результате механической асфиксии», - пояснили в областном суде.

После совершенного убийства женщина сама позвонила в полиции и рассказала о преступлении.

В суде также уточнили, что женщина взята под стражу до 21 июня.