В Устюжне женщина задушила супруга во время застолья

В Устюжне 32-летняя женщина задушила супруга во время застолья. Происшествие случилось в ночь на понедельник, 22 апреля в районном центре. По информации регионального управления следственного комитета, супруги поссорились во время застолья.

«После совместного употребления спиртных напитков между супругами произошла ссора, переросшая в драку. В ходе нее 32-летняя женщина причинила удушье 31-летнему супругу, от которого тот скончался на месте. Затем она сообщила о происшествии в правоохранительные органы», - уточнили в ведомстве.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Женщина задержана и в настоящее время решается вопрос о заключении ее под стражу.

Следователи выясняют причину конфликта.