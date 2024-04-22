В Устюжне женщина задушила супруга во время застолья

[ Происшествия ]

В Устюжне 32-летняя женщина задушила супруга во время застолья. Происшествие случилось в ночь на понедельник, 22 апреля в районном центре. По информации регионального управления следственного комитета, супруги поссорились во время застолья.

«После совместного употребления спиртных напитков между супругами произошла ссора, переросшая в драку. В ходе нее 32-летняя женщина причинила удушье 31-летнему супругу, от которого тот скончался на месте. Затем она сообщила о происшествии в правоохранительные органы», - уточнили в ведомстве.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Женщина задержана и в настоящее время решается вопрос о заключении ее под стражу.

Следователи выясняют причину конфликта.

Теги:
убийство уголовное дело
 

Последние новости

Труп убитого вологжанина месяц прятали на балконе в Санкт-Петербурге
Предприятие по производству брикетов выгорело накануне в Череповце
В Череповце стартовали работы по реконструкции площади Революции
В Устюжне женщина задушила супруга во время застолья
Евгений Богомазов может стать зампредом правительства
Пенсионер скончался за рулем своего автомобиля
Вологодское «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне
Вологодские поисковики отправились на места боев в Ленинградскую область
Стал известен подрядчик по строительству крытого футбольного манежа в Вологде
«Чеваката» разгромила соперника в решающем матче