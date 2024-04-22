Основатель группы «Сборная Союза» Евгений Журин заявляет о своей невиновности по делу о мошенничестве. Обращение Журина по уголовному делу опубликовала в соцсетях по его просьбе супруга.

По словам Журина, он обвинен в том, чего не совершал и переложил ответственность на Елену Синицыну – супругу Виталия Синицина. Как ранее сообщало управление следственного комитета, именно по заявлению Елены Синициной было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество, по которому Журин несколько месяцев провел в следственном изоляторе.

«Воспользовавшись нашим многолетним конфликтом, который она сама и подогревала, Синицына написала необоснованную жалобу в Следственный комитет в Москву. Она, спекулируя на личности пожилого человека, введя всех в заблуждение, извратила ситуацию по сделке с имуществом пенсионерки, чтобы ОТОМСТИТЬ МНЕ. Синицыну не интересовала защита интересов ее родственницы», - говорится в обращении.

По словам Журина, его «назначили главным виновным» без предварительного расследования. Также, как пояснил бизнесмен, главной обвиняемой по делу должна проходить некая гражданка Башмакова, однако следствие ее запугало и теперь она дает показания против него.

«Башмакова, будучи вся в долгах, заранее придумала план, как заполучить квартиру, и манипулировала действиями пожилой женщины. Сейчас же она прикинулась жертвой. Все мои жалобы и обращения во всевозможные инстанции не дают результата. Следствию нужно оправдать свои действия и решения любым способом», - поясняет Журин.

Основатель «Сборной Союза» также заявил, что намерен бороться до конца.

Напомним, сегодня Вологодский областной суд распространил заявление, согласно которому Евгений Журин был выпущен из следственного изолятора.