Евгений Журин выпущен из-под стражи

[ Общество ]

Евгений Журин по решению следствия выпущен из-под стражи. Об этом сегодня сообщает Вологодский областной суд.

«Следователем, в соответствии со статьей 110 УПК РФ, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Журина Е.Н. была отменена 18 апреля 2024 года», - уточнили в объединенной пресс-службе судов.

При этом городской суд Вологды не рассматривал вопрос о продлении срока его содержания под стражей.

Напомним, предприниматель и основатель группы «Сборная Союза» Евгений Журин обвиняется следствием в мошенничестве с квартирой родственницы бывшего компаньона по «Сборной Союза» Виталия Синицына. Кроме него, по делу проходят еще три женщины.

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